Google chute en bourse : une présentation qui coûte cher

Les valeurs technologiques mondiales sont durement frappées depuis un an et les Gafa / Fang accusent des pertes de plus de 40% par rapport à leur point haut atteint en 2021. Ainsi, Alphabet a connu un repli de 7,7% mercredi soir à la clôture de Wall Street, effaçant ainsi environ 115 milliards de dollars.

Et ce après la présentation de Bard, son robot conversationnel censé concurrencer ChatGPT de Microsoft. Malgré un rebond de 0,35% ce jeudi matin pour le titre Alphabet, la grosse bourde commise par l'intelligence artificielle de Google a provoqué un début de panique chez les investisseurs.

L'erreur fatale de l'IA de Google

Le 9 février 2023, en pleine présentation marketing de Bard devant plusieurs dizaines de journalistes, le robot d'intelligence artificielle de Google a donné une réponse erronée sous les feux des projecteurs. En effet, lorsque Bard a été interpellé sur les grandes découvertes scientifiques permises par le télescope spatial James Webb, il a affirmé que celui-ci avait été le premier à prendre une photo d'une exoplanète, c'est-à-dire une planète extérieure au système solaire. Or, cette affirmation est complètement infondée puisque c'est la mission européenne qui a eu cette première en 2004 avec le Very Large Telescope situé au Chili. Cet impair a ainsi prouvé que l'intelligence artificielle n'est pas encore exempte d'erreurs ou d'hallucinations.

Un marché concurrentiel devenu plus âpre

Microsoft n'a d'ailleurs pas manqué de souligner l'impact que chatGPT aurait sur le métier du search, essentiel chez Google. Les analystes soulignent également que le succès actuel de ChatGPT crée une rude concurrence sur le marché des services liés à l’intelligence artificielle, et notamment sur le développement de robots dialogue. Pour rivaliser efficacement avec Microsoft, Google doit mettre toutes les chances de son coté et trouver des solutions à l'impair de Bard afin d'enrayer la chute vertigineuse de sa capitalisation boursière et ne pas perdre des parts de marché.

La bulle technologique a explosé

Amazon, Facebook, Alphabet, etc., leurs actions ont toutes connu un parcours chahuté et une trajectoire baissière depuis un an, sur fond d’envolée des taux à long terme, un phénomène nocif pour les valeurs de croissance. Neuflize OBC et Bernstein relèvent que malgré le net dégonflement des cours de Bourse, les actions technologiques restent globalement chères, même dans une perspective historique. Et ce, alors que les confinements ont favorisé le recours aux services des géants du web et que l’essor du télétravail a dopé les besoins en cybersécurité.

Comment réagir ?

Tandis que les investisseurs peinent à savoir comment réagir face à cette situation inédite, Neuflize OBC et Bernstein apportent quelques préconisations utiles :

Ne pas se laisser tenter par une rentrée immédiate : les actions technologiques demeurent chères et l'investisseur doit s'armer de patience et attendre des points d'entrée intéressants.

les actions technologiques demeurent chères et l'investisseur doit s'armer de patience et attendre des points d'entrée intéressants. Opter pour des stratégies plus courtes à moyen terme : privilégier des stratégies qui couvrent différentes sensibilités sur le marché et tirer partie des opportunités offertes par des mouvements de marché à court terme.

privilégier des stratégies qui couvrent différentes sensibilités sur le marché et tirer partie des opportunités offertes par des mouvements de marché à court terme. Se focaliser sur des secteurs spécifiques : l'investisseur peut identifier des secteurs qui jouissent d'un intérêt durable et durables et diversifier son portefeuille en fonction de critères spécifiques.

Bien que les Gafa / Fang soient loin de retrouver leur faste d'avant crise, on peut espérer que 2023 soit l'année de la reprise pour ces leaders du Nasdaq qui font tant rêver. Nul doute que Google fera tout pour trouver des solutions afin de remonter la pente et regagner la confiance des investisseurs.